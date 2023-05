Prinses Ariane na de zomer verder met middelbare school in Italië

De RVD meldt dat ze daar opgaat voor haar Internationaal Baccalaureaat. Dat diploma, dat erkend is in de hele wereld, krijgt je aan het einde van het zevende jaar op een internationale school.

Nu zit de 16-jarige Ariane, de jongste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima, nog in de vierde klas van het Haagse Christelijk Gymnasium Sorghvliet. Na de zomer vervolgt ze haar middelbare schooltijd op het United World College (UWC) Adriatic in de buurt van Triëst. Op de school zitten zo'n 180 leerlingen van tientallen verschillende nationaliteiten.

Ariane is begonnen aan haar eerste lesdag op het Christelijk Gymnasium Sorghvliet in Den Haag. De video is gemaakt door koning Willem-Alexander. - NOS

Haar zus Alexia ging ook naar een middelbare school buiten Nederland. Zij had twee jaar geleden haar eerste schooldag in Wales op het United World College of the Atlantic (UWC), een exclusieve school in de kustplaats Llantwit Major. Tijdens Koningsdag in Rotterdam was zij er vandaag niet bij vanwege examens in Wales.

De school is ondergebracht in een oud kasteel en heeft al heel wat koninklijke leerlingen gehad. Koning Willem-Alexander ging erheen van 1983 tot 1985

Breken met traditie

Prinses Amalia ging in Den Haag naar de middelbare school en studeert nu aan de universiteit in Amsterdam. Daar volgt ze de studie PPLE: Politics, Psychology, Law and Economics. Met die keuze brak ze met een eeuwenoude traditie. De Oranjes zijn al verbonden aan de Universiteit Leiden sinds 1575, toen de universiteit werd gesticht door Willem van Oranje.

In de vorige eeuw studeerden Amalia's voorouders er: koning Willem-Alexander studeerde er geschiedenis, zijn moeder Beatrix Rechten en Sociologie en zijn grootmoeder Juliana vakken die aansloten bij haar toekomstige taak, vooral op het gebied van wijsbegeerte en letteren.

Amalia had echter al gezegd dat ze alleen in Leiden zou gaan studeren als ze het zelf wilde en niet vanwege de traditie. Ook besloot ze vorig collegejaar geen lid te worden van het Amsterdamse studentencorps A.S.C./A.V.S.V. Daarmee brak ze wederom met een langlopende traditie.