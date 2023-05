Mediabedrijf Vice vraagt uitstel van betaling aan, wil verkoop aan schuldeisers

Het noodlijdende mediabedrijf Vice heeft uitstel van betaling aangevraagd. Vice richt zich vooral op jongeren, in magazines (Vice en i-D), online en op TV (Vice.com, Vice News en Vice TV). In 2017 was het bedrijf nog 5,7 miljard dollar waard.

Het lukt het bedrijf met een tegendraads en hip imago maar moeilijk om winst te maken met advertentieverkopen. In 2019 moest Vice al 250 miljoen dollar lenen om te overleven. Volgens The New York Times is Vice al maanden geleden gestopt met het terugbetalen van die lening.

Vice heeft nu in de VS faillissementsbescherming aangevraagd, chapter 11. Dat is vergelijkbaar met uitstel van betaling. Vice krijgt daarmee tijd om het bedrijf en de schulden te reorganiseren en een doorstart te maken.

Schuldeisers worden eigenaar

Het plan is dat schuldeisers van Vice het bedrijf overnemen, in ruil voor het wegstrepen van een schuld van 225 miljoen dollar. Die verkoop moet in de komende twee, drie maanden rond zijn. Vice staat ook nog open voor andere partijen als die meer bieden.

De merken van Vice blijven de komende tijd nieuwe artikelen, video's en andere inhoud publiceren. Het bedrijf zegt medewerkers te kunnen blijven betalen. Vice heeft ook een Nederlandse tak, die valt buiten de procedure, net als de andere internationale takken van het bedrijf.

Op Facebook heeft Vice Nederland meer dan 300.000 volgers, op Instagram ruim 100.000. Vice Nederland publiceert lokale video's en artikelen en ook vertaalde artikelen.

Online media

Vice is niet het enige online mediabedrijf dat moeite heeft met geld verdienen. Buzzfeed, vooral bekend van de lijstjes en grappige content, sloot onlangs de nieuwswebsite Buzzfeed News en ontsloeg 15 procent van de medewerkers.

"We hebben vastgesteld dat het bedrijf niet langer Buzzfeed News als zelfstandige organisatie kan financieren", zei topman Jonah Peretti toen.