Kabinet schuift te veel financiële risico's door, vindt Raad van State

Ook de aanpak van armoede komt slecht uit de bus. Het aantal kinderen dat in armoede opgroeit stijgt volgend jaar tot 7 procent. Dat terwijl de coalitiepartijen hadden afgesproken het aantal kinderen in armoede te halveren. Het kabinet komt naar verwachting op Prinsjesdag nog met nieuw armoedebeleid, maar dat kan de Raad van State nu dus niet beoordelen.

Een voorbeeld daarvan is de miljardencompensatie voor de inwoners van Groningen voor de schade door de gaswinning. Het kabinet heeft ervoor gekozen voor deze uitgave de staatsschuld op te laten lopen, in plaats van andere uitgaven te schrappen om deze te kunnen betalen.

Het is nu korte termijn pleisters plakken. De financiële uitdagingen voor de toekomst, zoals wie betaalt voor de compensatie van Groningen en de hogere rentekosten van de staatsschuld, zijn van latere zorg. Dit kabinet bouwt daar geen buffers voor in, en dus moet een volgend kabinet daar direct mee aan de slag. En gezien de versplintering in de politiek zal het bereiken van een akkoord daarover niet meevallen."

"Dit kabinet geeft minder geld uit, en dat is een trendbreuk na jaren van spenderen. Maar echte grote politieke keuzes worden in de Voorjaarsnota nog niet gemaakt. Een deel van de rekeningen wordt simpelweg vooruitgeschoven. En daarmee rijdt het kabinet heel dicht langs de vangrail, zo oordeelt de belangrijkste adviseur van het kabinet.

Een ander punt van zorg is dat eigenlijk niemand van de rekenmeesters van de overheid precies weet waar de huidige economische groei vandaan komt, en hoelang we daarvan kunnen profiteren. Het kabinet moet hier een analyse van maken en verschillende toekomstscenario's bedenken voor de komende tien, twintig jaar om op alles voorbereid te zijn.

"En dan niet versnipperd per ministerie, maar een samenhangend verhaal", vindt Van Zwol. "Hoe ontwikkelt de arbeidsmarkt zich, welke collectieve voorzieningen gaan we nodig hebben, wat is de invloed van klimaat en klimaatbeleid?" Pas met zo'n plan kunnen volgende kabinetten verstandige keuzes maken over waar op moet worden bezuinigd en waar juist in moet worden geïnvesteerd.

"Dat zijn zwaardere politiek keuzes dan die nu zijn gemaakt, want dan gaat het om groot bier", vult vicepresident van de Raad van State Thom de Graaf aan. "Helaas is het niet de eerste keer dat we hier om vragen."