'Historische herontdekking': Christie's veilt twee portretten van Rembrandt

Ze waren een paar honderd jaar uit beeld, maar twee portretten van een echtpaar uit het begin van de 17e eeuw worden nu toegeschreven aan Rembrandt. Veilinghuis Christie's spreekt over een "historische herontdekking", schrijft NRC.

De twee kleine ovale portretten waren voor het laatst in 1824 in het openbaar te zien, bij een veiling van Christie's. Daar zijn ze destijds als Rembrandts verkocht. Sindsdien waren ze in het bezit van een onbekende Britse familie. Kunstkenners en wetenschappers hadden al die tijd geen zicht op de portretten.

De portretten worden nu op 6 juli, bijna tweehonderd jaar later, weer door veilinghuis Christie's in Londen geveild. Op de portretten zijn de Leidse Jan Willemsz. van der Pluym, een rijke loodgieter, en zijn echtgenote Jaapgen Carels te zien. De twee zouden bekenden van Rembrandt zijn geweest: de zoon van het stel trouwde met een nicht van Rembrandt.

Rijksmuseum onderzocht portretten

Het Rijksmuseum schrijft de portretten ook toe aan Rembrandt, nadat het museum op verzoek van het veilinghuis de kunstwerken had onderzocht.

De herontdekte portretten komen materiaaltechnisch overeen met de schilderijen uit de studio van Rembrandt, zegt directeur Taco Dibbits tegen NRC. "Dan zou het ook nog om portretten van leerlingen kunnen gaan. Maar op basis van andere feiten, onder meer over de herkomst, ondersteunen wij de toeschrijving van Christie's aan Rembrandt."

'Eerst in het echt zien'

Maar niet iedereen schrijft de portretten zonder meer toe aan Rembrandt. Kunstkenner Jeroen Giltaij, schrijver van Het Grote Rembrandt boek wijst op twee portretten in Amerikaanse musea die enige tijd ten onrechte aan Rembrandt zijn toeschreven. Die twee geportretteerden lijken als twee druppers water op Jan en Jaapgen, maar het portret van de vrouw wordt nu toegeschreven aan Rembrandt-leerling Jacob Backer.

Het Rijksmuseum denkt dat twee Amerikaanse portretten latere kopieën zijn. Giltaij laat aan NRC weten dat hij de portretten eerst in het echt moet zien voordat hij een oordeel kan geven.

'Vrij zeldzaam'

Het is vrij zeldzaam dat er nu nog met zoveel waarschijnlijkheid een Rembrandt opduikt, zegt kunsthistoricus Joke de Wolf in het NOS Radio 1 Journaal.

"In de 19e eeuw zijn er heel veel Rembrandts opgedoken. Maar in de jaren 70 is er met het Rembrandt Research Project onderzoek gedaan en is de collectie aan schilderijen die worden toegeschreven aan Rembrandt ingeperkt." Het is moeilijk in te schatten hoeveel onontdekte Rembrandts er nu nog zijn, zegt De Wolf.

De portretten zijn nauwelijks 20 centimeter en zijn een van de de kleinste geschilderde portretten van Rembrandt. Christie's verwacht een waarde van tussen de 5 tot 8 miljoen pond (5,7 tot 9 miljoen euro).

Voor de portretten van Marten Soolmans en Oopjen Coppit is in 2016 160 miljoen euro neergelegd door de Nederlandse en Franse staat. En Nederland heeft De Vaandeldrager voor 175 miljoen gekocht in 2022. "Wat dat betreft zouden Jan en Jaapgen een koopje zijn", zegt De Wolf.