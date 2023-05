Belgische shorttrackers besluiten door nieuwe regel Nederland per direct te verlaten

Daarop besloten Hanne en Stijn Desmet hun heil elders te gaan zoeken. Die zoektocht bracht hen naar de Verenigde Staten, waar ze in de maanden juni en juli zullen gaan trainen. Van augustus tot en met de tweede wereldbekerwedstrijd van het seizoen (eind oktober) zijn de twee in Canada te vinden.

Proefperiodes in VS en Canada

Buitenlandse schaatsers mogen daardoor na volgend seizoen nog wel trainen in Thialf, maar niet in de zogeheten topsporturen die worden gefinancierd door sportkoepel NOC*NSF en dus ook niet bij een Nederlandse ploeg.

"Het zal sowieso een testjaar zijn, om te zoeken waar onze atleten zich thuis voelen", vertelt Annelies Dom, topsportdirecteur bij de Vlaamse Schaats Unie, aan Sporza. "Nadien kunnen we analyseren wat de beste optie is, om verdere contracten te bespreken."

De Belgische shorttrackers zijn daardoor niet langer afhankelijk van de trainingsfaciliteiten van de Nederlandse ploeg. "We hebben wel nog zinvolle samenwerkingsverbanden met Nederland, maar structureel niet meer", legt Dom uit.

Internationale top

Hanne Desmet rammelt al een tijdje aan de deur van de internationale shorttracktop. Ze haalde bij de Spelen van Peking olympisch brons en bij de WK van 2021 pakte ze zilver op de 1.000 meter achter Schulting.

Afgelopen seizoen was ze Schulting enkele keren de baas. Bij de EK in Gdansk versloeg ze de Nederlandse op de 1.000 meter, waarmee ze haar eerste gouden medaille op een eindtoernooi veroverde. En bij de wereldbekerfinale in Dordrecht kwam ze ook eerder dan Schulting over de finish.

Ook Stijn Desmet pakte goud op de EK dit jaar. Hij was, net als Hanne, de sterkste op de 1.000 meter.