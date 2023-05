Het weer blijkt oorzaak van geluidsoverlast technofestival Awakenings

De gemeente Haarlemmermeer heeft afgelopen weekend veel klachten ontvangen over geluidsoverlast van technofestival Awakenings. Volgens de gemeente was het weer de oorzaak van de extra hinder.

Het festival duurde het hele weekend, tot gisteravond 23.00 uur. Zaterdag werden alleen al bij de gemeente Haarlem meer dan 50 klachten ingediend, terwijl het festival onder de gemeente Haarlemmermeer viel. Hoeveel klachten daar precies zijn binnengekomen, is niet bekend.

Ariel Weinberger zegt op Twitter dat hij op acht kilometer afstand van het festival woont, maar alles kon volgen. "Ik kan de muziek luid en duidelijk horen door driedubbel glas en noisecancelling hoofdtelefoon heen."

Warme lucht reflecteerde geluid

De gemeente Haarlemmermeer betreurt de overlast, maar zegt dat er afgelopen weekend niet veel aan te doen was. "Dat vinden we echt vervelend. We nemen dit ook heel serieus. Awakenings voldoet op het terrein en in de omgeving aan de gestelde geluidsnomen."

Volgens de gemeente hebben geluidsexperts onderzoek gedaan en werd de geluidshinder veroorzaakt door temperatuurinversie. Door het warme weer overdag en de snelle afkoeling in de avond ontstond er een soort deken van warme lucht waartegen het geluid van het festival reflecteerde.

"Het geluid draagt daardoor veel verder dan normaal. We begrijpen heel goed dat dit antwoord weinig oplost. Maar er is op dit moment verder niets tegen te doen", aldus de gemeente gisteren.