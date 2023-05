Rotterdam klaar voor huldiging Feyenoord, NS adviseert niet-fans: stel reis uit

Feyenoord pakte gisteren de eerste landstitel sinds 2017. Al tijdens de wedstrijd barstte in de binnenstad van Rotterdam een groot feest los. Dat duurde tot in de late avond en verliep volgens de politie over het algemeen goed.

De huldiging van Feyenoord is vanaf 11.45 uur live te zien bij de NOS. Online kun je alles zien in een livestream en een liveblog. Ook op NPO 1 en op NPO Radio 1 is de huldiging te volgen.

In de vroege ochtend verschijnen de eerste fans alweer op de Coolsingel. De huldiging is vanmiddag. - NOS

Het officiële programma is naar verwachting rond 13.30 uur afgelopen.

Grote drukte verwacht in treinen

De Nederlandse Spoorwegen roepen reizigers die niet voor de huldiging naar Rotterdam komen op om hun reis uit te stellen. Mensen die toch om andere redenen naar Rotterdam komen, moeten zich instellen op zeer drukke treinen, zegt NS-woordvoerder Willemijn Weinands.

NS verwacht de grootste drukte tussen 09.00 en 11.00 uur en tussen 14.00 en 16.00 uur. Aan bijvoorbeeld forenzen of studenten is het advies om ruim daarvoor of daarna te reizen. "Anders kom je heel veel enthousiaste Feyenoord-fans tegen in de trein."

Om de drukte het hoofd te bieden, zet NS extra en langere treinen in.

Spandoek bij Paleis Soestdijk

Het kampioenschap van Feyenoord is ook buiten Rotterdam gevierd, onder meer bij verschillende supportersverenigingen. In Baarn hadden fans gisteravond een spandoek van zo'n 25 meter bevestigd aan de hekken van Paleis Soestdijk.

De actie is een knipoog naar de recente uitspraak van koning Willem-Alexander dat hij Ajax-fan is. Op Koningsdag, toen het koningspaar Rotterdam bezocht, kreeg Máxima al een Feyenoord-sjaal aangereikt. Willem-Alexander zei toen dat er dit jaar maar één ploeg was die het verdiende om kampioen te worden. "En die is ook mijn kampioen."