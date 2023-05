Tatum leidt Boston Celtics met recordscore naar conferencefinale

Boston Celtics heeft in de NBA de eindstrijd van de Eastern Conference bereikt. De Celtics wonnen het zevende en beslissende duel met Philadelphia 76ers thuis overtuigend met 112-88.

In de finale stuiten de Celtics voor de derde keer in vier seizoenen op Miami Heat. In 2020 kwam Miami als sterkste uit de bus om vervolgens de NBA-finale te verliezen van Los Angeles Lakers. Vorig jaar nam Boston revanche, maar moest het op zijn beurt de titel laten aan Golden State Warriors.

Tatum gooit Curry uit recordboeken

De eerste twee kwarten van het beslissende duel tussen Boston en Philadelphia leverden een prachtige, intense strijd op waarin de spanning om te snijden was. Pas in het derde kwart nam Boston met veel vertoon van macht afstand.

Aan de hand van Jayson Tatum, die het zesde duel was begonnen met veertien missers in vijftien schoten maar uiteindelijk met vier driepunters in de laatste vierenhalve minuut de Celtics op de been had gehouden, liep de thuisploeg van 55-55 uit naar 83-58. Daarmee was het duel gespeeld.

Tatum kwam uit op maar liefst 51 punten, waarmee hij het pas twee weken oude NBA-record van Warrior Stephen Curry net overtrof: nooit eerder maakte een speler in de play-offs zo veel punten in een zevende wedstrijd.