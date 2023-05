Twee Bafta's voor Britse versie van 'De Verraders'

In The Traitors moeten deelnemers er in in een Schots kasteel achter komen wie van hen de geheime tegenstander is die de anderen moet uitschakelen. De winnaar kan 120.000 pond winnen. In tegenstelling tot de Nederlandse editie doen er geen bekende namen mee aan de BBC-versie, maar 22 gewone Britten.

De 51-jarige Winkleman bedankte de BBC dat die een risico had genomen met het ongebruikelijke format. "Ik zei: 'Even voor de duidelijkheid: we gaan naar Schotland, dragen mantels, gebruiken het woord moord, ik heb een coltrui en gebruik een ceremoniële buidel. Is dat akkoord? En ze zeiden: 'Ga 't lekker doen.'"

Traîtres en Forræder

Het programma wordt sinds vorig jaar november uitgezonden in Groot-Brittannië. Eerder bekende Winkleman dat ze aanvankelijk de rol als presentator afwees, tot ze Nederlandse afleveringen zag.

"Mijn kinderen kregen geen eten, ik poetste geen tanden meer, ik zat huilend te kijken omdat ik er zo gek op was", vertelde ze in een interview. "Alle andere shows gaan over geluk of algemene kennis, maar dit draait om charme en gewiekstheid."

Het RTL-format is inmiddels ook in andere landen te zien. Frankrijk heeft bijvoorbeeld al Les Traîtres, Noorwegen Forræder en in de VS presenteert acteur Alan Cumming The Traitors. Ook in onder meer Duitsland, Nieuw-Zeeland en Israël komen dit jaar eigen edities op de buis.

'Lekker puh'

Bij de uitreiking in Londen gisteravond werd ook het laatste seizoen van comedyshow Derry Girls onderscheiden, over tienermeiden die opgroeien tijdens de Ierse Troubles. De serie won Beste Comedy, Beste Script en Beste Actrice, voor Siobhán McSweeney, die de rol van een lerares-non speelt.

"Een van de laatste dingen die mijn moeder me op haar doodsbed in Cork vroeg was of ik me toch niet liever zou laten omscholen tot leraar", vertelde McSweeney. "Kon ze me nu maar zien, nu ik een Bafta win omdat ik een leraar speel. Lekker puh."

Kate Winslet won een acteursprijs voor I am Ruth, over een moeder die haar depressieve dochter probeert te helpen. Ze speelde in de serie tegenover haar eigen kind, Mia Threapleton. "Ik had het liefst deze prijs in tweeën gebroken, om de andere helft aan mijn dochter te geven", zei ze bij de uitreiking. "We hebben dit samen gedaan, kiddo."

Er waren verder prijzen voor Ben Whishaw voor de ziekenhuisserie This is going to hurt, de Netflix-serie Dahmer en de BBC-berichtgeving over het Platinajubileum van koningin Elizabeth vorig jaar.