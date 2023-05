Wekdienst 15/5: Huldiging Feyenoord • Liquidatieproces Marengo hervat

Goedemorgen! Vandaag worden de spelers van Feyenoord gehuldigd na het binnenhalen van het kampioenschap en het omvangrijke liquidatieproces Marengo wordt hervat.

Eerst het weer: vanochtend regionaal lage bewolking, verder vooral in het oosten nog af en toe zon. In de middag van het westen uit bewolking en af en toe regen of motregen. Maxima tussen 13 graden vlak aan zee tot 19 graden in het oosten.