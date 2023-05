Turkije stevent af op tweede verkiezingsronde, nog geen officiële uitslag

De NOS experimenteert met automatische vertalingen. Je kunt daarom dit artikel ook lezen in het Turks . Wil je meer weten over hoe de vertalingen werken? Klik dan hier .

Beide politici lieten zich vannacht zien aan hun aanhangers en het land. President Erdogan hield om 01.00 uur op het balkon van zijn partijkantoor in Ankara een toespraak. Hij eiste de overwinning niet op, maar zei wel dat hij het beter had gedaan dan zijn rivaal. Erdogan beschreef de verkiezingsdag als "een feest van de democratie" en zei dat hij een eventuele tweede stemronde zal accepteren. Die wordt over twee weken gehouden als geen van de kandidaten in de eerste ronde 50 procent van de stemmen haalt.

Oppositieleider Kilicdaroglu riep rond middernacht zijn aanhangers op om tot het einde van het tellen in de stembureaus te blijven. Later zei ook hij een eventuele tweede stemronde te zullen accepteren en hij voegde daaraan toe dat Erdogan "niet het gewenste resultaat bereikt heeft".

Verschillende tussenstanden

Al snel nadat de stembureaus hun deuren hadden gesloten kwamen Turkse media met de eerste resultaten naar buiten. Erdogan ging de eerste uren sterk aan kop, maar de oppositie trok dit in twijfel. Een woordvoerder zei dat de staatsmedia doelbewust eerst de uitslagen bekendmaakten uit gebieden waar Erdogan relatief veel steun krijgt.

De resultaten van de regeringspartij en de oppositie liepen in de loop van de avond sterk uiteen. Bij staatsmedia liep Erdogan flink voor, maar volgens de oppositie was het een nek-aan-nekrace. Een verklaring daarvoor is dat regeringsgezinde waarnemers bij stembureaus bezwaar aantekenen als de oppositie aan kop gaat, waardoor die uitslagen niet meteen in de officiële resultaten terechtkomen. De Turkse kiescommissie gaf gisteravond en vannacht ook tussenstanden door.