Slot stelt fans beetje gerust: 'Mocht ik weggaan, stort Feyenoord niet in elkaar'

Dit artikel is een verslag van gesprekken in het opiniërende voetbalpraatprogramma Studio Voetbal. Onderaan dit artikel zijn video's terug te vinden van andere onderwerpen. Presentator Sjoerd van Ramshorst neemt met Pierre van Hooijdonk, Ibrahim Afellay, Arno Vermeulen en Jean-Paul van Gastel de voetbalweek door. Bekijk hier de hele uitzending.

Onvermijdelijk gaat het met het kampioenschap van Feyenoord ook over de toekomst van succescoach Arne Slot, zo ook in Studio Voetbal. De 44-jarige Slot heeft weliswaar een doorlopend contract tot medio 2025, maar moet hij niet eens duidelijk maken dat hij volgend seizoen de coach is van Feyenoord? "Die duidelijkheid is er al, ik heb een nog twee jaar doorlopend contract", reageert Slot. "Nu eerst genieten. Alles over mijn toekomst leidt af van waarom we hier staan, dat we met Feyenoord landskampioen zijn geworden. Dat is te bijzonder." 'Grote jongen' Wat als een club als Tottenham Hotspur voor Slot aanklopt? "Als die club zich meldt, moet je een grote jongen zijn om te weigeren", zegt Ibrahim Afellay. "Het zou me niet verbazen als hij dan gaat. Tottenham Hotspur is een geweldige club, wat anders dan Southampton of Aston Villa."

Feyenoord-coach Arne Slot reageert in Studio Voetbal op vragen over zijn toekomst. - NOS

Pierre van Hooijdonk verwacht dat Slot bij Feyenoord blijft. "Erik ten Hag is ook gewoon gebleven bij Ajax toen hij de halve finales van de Champions League had bereikt. Ik denk dat hij niet weggaat." "Bij Feyenoord heeft Slot het maximale bereikt, hij heeft er meer uitgehaald dan erin zit", zegt Afellay. "Verwacht je dat hij volgend jaar de finale van de Champions League haalt?" "De kans is reëel dat hij weggaat", bekent Arno Vermeulen. "Slot is heel ambitieus. Maar de Champions League is ook aantrekkelijk voor hem en voor spelers. Als je dit elftal met hem bij elkaar houdt, kan Feyenoord in de Champions League verbazen. Dit is echt een heel goed elftal." Jean-Paul van Gastel, in 1999 als aanvoerder kampioen met Feyenoord en bij de titel in 2017 assistent-trainer, ziet nog een sportief argument voor Slot om te blijven: "Ze kunnen weer kampioen worden. Dat is uniek." 'Er is leven na Arne Slot' "Ze moeten Slot een gigacontract geven", stelt Afellay. "Feyenoord begrijpt dat ze financieel iets moeten doen met Slot", denkt ook Vermeulen. "Een vervanger halen is supermoeilijk. Het aanbod van goede trainers die naar Feyenoord willen, is beperkt. Slot is uniek."

Blijft Arne Slot bij Feyenoord? Wat als Tottenham Hotspur komt. Dat is de discussie in Studio Voetbal. - NOS