Simons bevrijdt PSV in slotfase na matige wedstrijd tegen Fortuna Sittard

PSV heeft weer een stap gezet richting de tweede plaats als eindnotering in de eredivisie, waarmee kwalificatie voor de voorronde van de Champions League wordt verdiend.

De Eindhovenaren brachten de uiterst moeizame thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard tot een goed einde (2-1) dankzij een pegel van Xavi Simons in de slotfase.

Titel naar Feyenoord

PSV zag dit seizoen de landstitel naar Feyenoord gaan, omdat het met name in de eerste seizoenshelft veel punten heeft laten liggen tegen de zogeheten 'kleintjes'.

De Eindhovenaren presteren in 2023 stabieler (veertien duels op rij ongeslagen), maar overtuigend is het spel vaak nog niet. Zo ontsnapte PSV vorige week nog aan puntenverlies bij Sparta Rotterdam.

En ook zondagavond in het Philips Stadion oogde PSV voor rust allesbehalve overtuigend. Fortuna kwam al na vier minuten op voorsprong toen spits Paul Gladon met een vernuftige omhaal adequaat was in de rebound.