Eerste landstitel De Jong met Barcelona, spelers moeten rennen voor Espanyol-fans

Met nog vier competitieduels te gaan, is het gat van Barcelona met Real Madrid, dat op zaterdag met 1-0 won van Getafe, liefst veertien punten.

Barcelona, dat in de dertiende speelronde de koppositie in La Liga pakte, kwam snel op voorsprong bij Espanyol. Robert Lewandowski scoorde op aangeven van Alejandro Baldé, die negen minuten later zelf uit een rebound de 0-2 maakte.

Pass De Jong

Vlak voor rust tikte Lewandowski ook de 0-3 binnen. Na rust maakte Jules Koundé de 0-4 na een fraaie pass van De Jong. Barcelona liet de teugels wat vieren. Espanyol kreeg kansen en Javi Puado en Joselu scoorden nog.

Barcelona zag sinds zijn laatste La Liga-titel het kampioenschap twee keer naar Real Madrid (2020 en 2022) en een keer naar Atlético Madrid (2021) gaan.