Topfavoriet Evenepoel verlaat Giro in roze trui na positieve coronatest

Remco Evenepoel gaat dinsdag niet meer van start in de negende etappe van de Giro d'Italia. De Belgische wereldkampioen en favoriet voor de eindzege heeft corona opgelopen.

De 23-jarige kopman van wielerformatie Soudal had in de achtste etappe juist de roze trui weer in handen gekregen. Wel was de tijdwinst van Evenepoel in de tijdrit minder dan vooraf alom werd verwacht. Maandag heeft het peloton een rustdag.

'Met pijn in het hart'

Evenepoel maakte het nieuws op zijn Twitter-account bekend. "Met pijn in het hart moet ik vertellen dat ik de Giro verlaat. Na een routinetest bleek ik positief te zijn op covid. Ik ben nog altijd trots op mijn twee ritzeges en vier roze truien."