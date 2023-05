Remco Evenepoel gaat dinsdag in de negende etappe van de Giro d'Italia niet meer van start. De Belgische favoriet voor de eindzege heeft corona opgelopen.

De 23-jarige kopman van wielerformatie Soudal had in de achtste etappe juist de roze trui weer in handen gekregen. Wel was de winst van Evenepoel in de tijdrit minder dan vooraf alom werd verwacht.

(Later meer)