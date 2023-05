Evenepoel verlaat Giro: ploeg neemt 'geen enkel risico' na positieve coronatest

De 23-jarige kopman van wielerformatie Soudal had in de achtste etappe juist de roze trui weer in handen gekregen. Wel was de tijdwinst van Evenepoel in de tijdrit minder dan vooraf alom werd verwacht. Maandag heeft het peloton een rustdag.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

De persvoorlichter van zijn ploeg bevestigde maandag dat het om een standaardtest ging bij Evenepoel. "We doen dat altijd, het is niet dat we getest hebben omdat er sprake was van symptomen. Die waren er niet."

De ploegarts kende volgens de woordvoerder ook geen twijfels. "We denken dat dit het beste is voor iedereen in onze ploeg en in deze koers."

Thomas nieuwe leider

Door het afhaken van Evenepoel is de Brit Geraint Thomas van de Ineos-ploeg de nieuwe leider in het algemeen klassement. Thymen Arensman is in het algemeen klassement de beste Nederlander (en ploeggenoot van Thomas) en schuift op van de dertiende naar de twaalfde plaats.

Naast Evenepoel verliet zondag ook Rigoberto Uran de Giro na een positieve coronatest. Eerder in de grote Italiaanse ronde hadden Filippo Ganna, Giovanni Aleotti en Nicola Conci dat al gedaan.

Bij Jumbo-Visma haakten nog voor de openingstijdrit van de 106de editie van de Giro d'Italia Robert Gesink en Tobias Foss al af wegens een coronabesmetting en kon vervolgens om dezelfde reden ook vervanger Jos van Emden niet van start gaan.