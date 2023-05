Wervelend AZ voor rust al klaar met Emmen en staat voorlopig derde in eredivisie

In afwachting van de uitslag bij FC Groningen - Ajax dinsdagmiddag staat AZ voorlopig derde. FC Emmen blijft op de zestiende plaats in de gevarenzone.

AZ heeft thuis tegen FC Emmen voor rust een galavoorstelling afgeleverd met vijf goals. Na rust namen de Alkmaarders gas terug en keerden Dani de Wit en Jesper Karlsson terug van blessureleed. Het werd uiteindelijk 5-1 in Alkmaar.

Het was eenrichtingsverkeer vanaf het begin. AZ zette de ene na de andere aanval op en in de dertiende minuut viel de openingstreffer. Jordy Clasie vond Sven Mijnans en de ex-Spartaan schoot via doelman Mickey van der Hart binnen.

Sprong van vreugde

De opbouw naar de tweede goal was fraai. Via Clasie, Jens Odgaard en Vangelis Pavlidis kwam de bal bij Myron van Brederode en de linksbuiten plaatste de bal keurig in de hoek. AZ-coach Pascal Jansen sprong op van vreugde bij het zien van deze teamgoal.