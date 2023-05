Luchtaanvallen in Khartoem, bestand lijkt nog ver weg

De Sudanese hoofdstad Khartoem en naburige steden worden beschoten en waren doelwit van luchtaanvallen vandaag. Dat meldt persbureau Reuters. Hierdoor lijkt een einde aan het geweld nog altijd ver weg.

Naast de Sudanese hoofdstad waren ook aangrenzende steden Bahri en Ondurman doelwit van beschietingen en luchtaanvallen. Deze steden vormen samen met de westelijke provincie Darfur het belangrijkste strijdtoneel sinds het leger en de paramilitairen van de Rapid Support Forces halverwege april begonnen te vechten.

De onrust heeft sindsdien aan ten minste 676 mensen het leven gekost en 5576 mensen zijn gewond geraakt, meldde de Verenigde Naties vandaag. Doordat er veel mensen vermist zijn en er nog lichamen op straat liggen, wordt verwacht dat het werkelijke aantal slachtoffers hoger ligt.

RSF ontkent verantwoordelijkheid

De oorlog verergert de humanitaire crisis in het land. Het aantal mensen dat als gevolg van het geweld in Sudan binnen het land ontheemd is geraakt, staat op ruim 700.000, meldde de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) eerder. Daarnaast zijn er nog 200.000 Sudanezen het land ontvlucht.

In Geneina, de hoofdstad van West-Darfur, laait het geweld naar verluidt ook weer op. Het aantal doden op vrijdag en zaterdag kwam op meer dan 100. Een van de slachtoffers is de imam van de oude moskee van de stad, zei de Orde van Advocaten in Darfur in een verklaring waar Reuters over beschikt.

Een lokale mensenrechtenorganisatie wijt de moorden, plunderingen en brandstichtingen in Geneina aan aanvallen van gewapende bendes op motorfietsen en de RSF. De RSF heeft de verantwoordelijkheid voor de onrust ontkend.

Fabriek afgebrand

Er is al meerdere keren tussen de partijen afgesproken de wapens neer te leggen, maar steeds blijkt dat van korte duur. Vorige week zaterdag begonnen in de Saudische stad Jeddah verkennende gesprekken tussen afgevaardigden van de strijdende partijen, waar de Verenigde Staten en Saudi-Arabië bemiddelen.

Op vrijdag bereikten de partijen een voorlopig akkoord om burgers te beschermen en de toegang voor humanitaire hulp veilig te stellen. Maar hoewel de handhaving van die deal vandaag besproken zou worden, zijn de gevechten niet opgehouden.

Daarnaast hebben plunderingen en vernielingen gevolgen voor de levering van hulpgoederen. Afgelopen week is een fabriek afgebrand die 60 procent van het voedsel leverde dat door de Verenigde Naties wordt gebruikt voor de behandeling van kinderen die kampen met ernstige ondervoeding.

De brand vernietigde voorraden om zo'n 14.500 kinderen te behandelen, evenals de machines van de fabriek, zei Unicef.