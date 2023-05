Gestaakt duel Groningen-Ajax wordt dinsdag 15.00 uur zonder publiek uitgespeeld

Het restant van het gestaakte eredivisieduel FC Groningen-Ajax (0-0) wordt aanstaande dinsdag 16 mei om 15.00 uur zonder publiek uitgespeeld. Dat is door het competitiebestuur betaald voetbal van de KNVB in overleg met de lokale autoriteiten in Groningen besloten.

Volgens de aangescherpte regels van de KNVB werd de wedstrijd zondag bij een stand van 0-0 in de negende minuut definitief gestaakt, nadat er vanaf de tribune tot twee keer toe rookbommen op het veld waren gegooid.