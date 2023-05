Rotterdam viert feest na titel Feyenoord, rond de honderd aanhoudingen

In Rotterdam vieren duizenden mensen sinds vanmiddag het kampioensfeest van Feyenoord. Het Stadhuisplein, de Binnenrotte en de Coolsingel stonden kort daarna zo vol met feestende Feyenoorders, dat de gemeente mensen opriep om ergens anders een feestje te vieren. Het is de hele dag al druk al in de stad. De sfeer is over het algemeen goed. Rond 20.30 uur ging het nabij de Coolsingel wel korte tijd mis. Agenten werden lastiggevallen en er was sprake van openlijke geweldpleging, waarop de mobiele eenheid ingreep. Daarbij werd een waterkanon ingezet. Er zijn tot nu toe zo'n honderd mensen aangehouden, zegt een woordvoerder om 23.15 uur tegen de NOS.

Op de Coolsingel in Rotterdam worden Feyenoordsupporters uit elkaar gedreven. De politie heeft meerdere aanhoudingen verricht. - NOS

"Ik huil nooit. Maar nu heb ik gehuild", vat een uitgelaten Feyenoordsupporter de emotionele namiddag in Rotterdam samen. De spanning was te snijden in Rotterdam, voorafgaand aan de met 3-0 gewonnen kampioenswedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Maar al na twintig minuten was het 2-0 en ebde de ergste spanning weg. Na het laatste fluitsignaal sloeg de spanning snel om naar intense vreugde. "We zijn kampioen! En terecht!", zegt een uitzinnige supporter. Andere Feyenoorders verheugen zich al op de deelname aan de Champions League:

In Rotterdam is een groot feest losgebarsten na het kampioenschap van Feyenoord. Supporters in het centrum van de stad zijn gevuld van trots. - NOS

Het centrum stond voor de aftrap al vol met supporters van Feyenoord. Voor de aftrap van de wedstrijd was het zo druk dat de gemeente mensen adviseerde niet meer naar het Stadhuisplein te komen. Inmiddels zijn de Binnenrotte en Coolsingel daarbij gekomen. De gemeente hoopt dat feestvierders om 22.00 uur huiswaarts keren, zodat de Coolsingel klaar kan worden gemaakt voor de huldiging van morgen.

Ook de Binnenrotte en het Willemsplein waren deze middag afgeladen vol. Voor de wedstrijd werd al hartstochtelijk You'll never walk alone van Lee Towers meegezongen. Tijdens de wedstrijd en direct na afloop was het vooral juichen. In de loop van de avond bleven er mensen komen. De gemeente sloot het Hofplein af voor verkeer trams en auto's. Ultieme ontlading na het eindsignaal:

Het eindsignaal heeft geklonken: Feyenoord is kampioen. - NOS

Huldiging bij NOS Feyenoord wordt maandag gehuldigd op de Coolsingel in het centrum van Rotterdam. Dat begint om 12.00 uur en is live te volgen op NPO 1, NPO Radio 1, NOS.nl en in de NOS-app.