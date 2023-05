Feyenoord-aanvoerder Kökçü met overslaande stem: 'Dit heeft Rotterdam verdiend'

De 22-jarige middenvelder speelt al negen jaar bij Feyenoord, maar begon zijn voetbalcarrière in geboorteplaats Haarlem. "Dicht bij Amsterdam, dan kun je makkelijk fan van Ajax worden. Maar toen ik eenmaal Feyenoord zag, was ik gelijk verliefd. Dit is echt mijn club."

"Ik heb deze microfoon ook maar in mijn handen geduwd gekregen en weet eigenlijk niet wat ik moet zeggen", zei hij in extase. "Ik ben hartstikke blij, hartstikke trots. Dit hebben wij verdiend, Rotterdam heeft het verdiend. Wij zijn kampioen!"

Met een overslaande stem sprak Feyenoord-uitblinker Orkun Kökçü het Legioen toe. "Feyenoorders, kampioenen! Gaan we nog een feestje maken of niet?", sprak de kersvers kampioen voor eigen publiek na het binnenhalen van landstitel nummer zestien , meteen 3-0 zege op Go Ahead Eagles.

Net als Kökçü is doelman Justin Bijlow een echte Feyenoorder. Hij draagt de titel op aan het collectief. "Ik denk dat echt iedereen zijn steentje heeft bijgedragen. Na een jaar lang hard werken, veel trainen en veel wedstrijden spelen, komt dit er dan uit", concludeerde hij trots.

"We zijn het seizoen begonnen met vijftien nieuwe spelers. Dat zijn ook vijftien personen die ineens in de groep komen. Door hard te werken en eerlijk te zijn tegen elkaar, zijn we als groep naar elkaar gegroeid. Met goed voetbal erin groei je dan ook nog eens in het seizoen."

Hartman was bijna weg

Bij Quilindschy Hartman, ook al een kind van de club, rolden de tranen over zijn wangen na het laatste fluitsignaal. "Ik denk dat iedereen bij de Feyenoord Academy heel trots is op dit kampioenschap", zei hij even later. "Normaal ben ik heel rustig, maar vanavond zeker niet!"

De energieke linksachter is dit seizoen doorgebroken bij Feyenoord. Het had niet veel gescheeld of hij was verhuurd aan zijn oude club Excelsior, waar hij al mee in gesprek was. "Ik was op zoek naar minuten en dacht ze daar te vinden. Geen gekke gedachte op dat moment."