Feyenoord-aanvoerder Kökçü in extase na titel: 'Dit heeft Rotterdam verdiend'

Met een overslaande stem sprak Feyenoord-uitblinker Orkun Kökçü het Legioen toe. "Feyenoorders, kampioenen! Gaan we nog een feestje maken of niet?", sprak de kersvers kampioen voor eigen publiek na het binnenhalen van landstitel nummer zestien, meteen 3-0 zege op Go Ahead Eagles.

"Ik heb deze microfoon ook maar in mijn handen geduwd gekregen en weet eigenlijk niet wat ik moet zeggen", zei hij in extase. "Ik ben hartstikke blij, hartstikke trots. Dit hebben wij verdiend, Rotterdam heeft het verdiend. Wij zijn kampioen!"

De 22-jarige middenvelder speelt al negen jaar bij Feyenoord, maar begon zijn voetbalcarrière in geboorteplaats Haarlem. "Dicht bij Amsterdam, dan kun je makkelijk fan van Ajax worden. Maar toen ik eenmaal Feyenoord zag, was ik gelijk verliefd. Dit is echt mijn club."

"Als jonge jongen op Varkenoord (het jeugdcomplex van Feyenoord, red.) droom je van het eerste halen. Om nu als aanvoerder van Feyenoord kampioen te worden, is een jongensdroom", aldus Kökçü, die uit handen van clubiconen Robin van Persie en Giovanni van Bronckhorst de schaal uitgereikt kreeg.