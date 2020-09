Verhit verkiezingsdebat tussen Trump en Biden van start

Trump (links) en Biden op het debatpodium in Cleveland - AFP

In Cleveland is het eerste verkiezingsdebat tussen president Trump en zijn uitdager Biden begonnen. Vanwege de coronacrisis sloegen de mannen aan het begin het gebruikelijke handen schudden over. Ook zijn er maar enkele tientallen toeschouwers aanwezig, allemaal vooraf getest op het virus. Er staat veel op het spel voor beide mannen. Trump heeft een aanhoudende achterstand in de peilingen weg te werken, voor oud-vicepresident Biden is het een hernieuwde kennismaking met het Amerikaanse publiek na vier jaar uit de politiek.

Het debat tussen Donald Trump en Joe Biden is tot 05.30 uur live te volgen, met ondertiteling, via een livestream op NOS.nl. Op NPO 1 en NPO Nieuws is vanaf 02.00 uur een speciale uitzending van Op1 te zien waarin het debat wordt voor- en nabesproken.

Al in de eerste vijf minuten vlogen de beschuldigingen daarom over en weer. De mannen praatten door elkaar heen, Trump verweet Biden meteen socialisme, Biden beet terug dat Trump tienduizenden coronapatiënten op zijn geweten heeft en noemde hem een clown en een leugenaar. Moderator Chris Wallace herinnerde eraan dat er nog anderhalf uur was om te debatteren.

