Feyenoord verslaat Go Ahead en is na zes jaar weer kampioen van Nederland

Feyenoord is in een kolkende Kuip voor de zestiende keer kampioen van Nederland geworden. De Rotterdammers wonnen met 3-0 van Go Ahead Eagles en pakten zo twee duels voor het einde hun eerste landstitel sinds 2017, op de dag af zes jaar geleden. Het is de kroniek van een aangekondigd kampioenschap. Met de 3-2 winst twee maanden terug op aartsrivaal Ajax in Amsterdam sloeg Feyenoord een grote slag, om het daarna niet meer uit handen te geven. Het eerste 'matchpoint', zoals succestrainer Arne Slot het vorige week omschreef, werd vandaag meteen verzilverd.

Giovanni van Bronckhorst en Robin van Persie reikten de schaal uit in De Kuip. - NOS

Al ver voor de aftrap was de kampioenenkoorts voelbaar in Rotterdam. Juist omdat deze titel er zo zat aan te komen. Uren voor de wedstrijd zag het al rood-wit van de Feyenoord-shirts op het Stadhuisplein en waagden de eerste fans zich aan een plons in de fontein bij het Hofplein, speciaal gereinigd door de gemeente. Grootste spandoek ooit In de Kuip pakten de supporters uit met het grootste spandoek ooit in een Nederlands voetbalstadion: 1.100 vierkante meter groot, 550 meter lang en ontelbaar veel uren werk, gefinancierd met een eigen inzamelingsactie onder de fans. Nadat het "Mijn Feyenoord" uit de gouden microfoon van Lee Towers had geklonken, werd het megadoek tevoorschijn getoverd.

Feyenoord-supporters met een enorm spandoek kort voor het duel met Go Ahead Eagles - NOS

'Feyenoord, Feyenoord, wat gaan we doen vandaag? Wij gaan winnen, alleen met hoeveel is de vraag' viel er door het gehele stadion te lezen. Het is de songtekst van een dertig jaar oud nummer van Cock van der Palm, dat dit seizoen ongekend populair is op de Rotterdamse tribunes. Feyenoord al snel op rozen Na alle sfeeracties moest het duel op het veld even op gang komen. Het zorgde voor een stille Kuip, totdat Oussama Idrissi binnen het kwartier de 1-0 maakte. Op aangeven van Mats Wieffer. Het "Arne, Arne, we worden kampioen" ging daarna meteen rond in het stadion. De eerste tranen vloeiden al. Het kampioensfeest kon helemaal beginnen toen Santiago Giménez drie minuten later de 2-0 tegen de touwen knalde. Igor Paixão stuurde de Mexicaanse clubtopscorer weg met een fraaie bal over de Go Ahead-verdediging. Giménez schoot hoog in het doel raak: zijn vijftiende competitiegoal.

Santiago Giménez viert feest na zijn goal tegen Go Ahead Eagles - ANP

Feyenoord nam gas terug en kwam goed weg toen Eagles-aanvoerder Bas Kuipers door Feyenoorder Marcus Pedersen werd neergelegd in het zestienmetergebied. Er was duidelijk contact, maar zowel scheidsrechter Allard Lindhout als de videoscheidsrechter zag er geen strafschop in. Kort daarna kopte Wieffer bijna in eigen doel. Hoogtepunt Paixão Na een gezapig begin van de tweede helft - de buit was wel binnen voor Feyenoord - zorgde Paixão voor een hoogtepunt. Met de rug naar het doel draaide de Braziliaan met zijn rechtervoet weg bij zijn tegenstander om de bal vervolgens met zijn linkervoet in de bovenhoek te krullen: 3-0. Het teken voor trainer Slot om wisselspelers een invalbeurt te gunnen. Toen collega-trainer René Hake op zijn beurt een vierdubbele wissel doorvoerde, had het duel in de zonnige Kuip veel weg van zomeravondvoetbal. Het grote genieten op het veld, de tribunes en in de Rotterdamse binnenstad was er niet minder om.

Huldiging op Coolsingel maandag live bij de NOS Landskampioen Feyenoord wordt maandag gehuldigd op de Coolsingel in het centrum van Rotterdam. Dat begint om 12.00 uur en is live te volgen op NPO 1, NPO Radio 1, NOS.nl en in de NOS-app.