Elleboogproblemen Djokovic lijken onder controle in Rome, Swiatek klasse apart

Novak Djokovic heeft zich ten koste van Grigor Dimitrov geplaatst voor de achtste finales van het tennistoernooi van Rome, dat als traditionele opwarmer voor Roland Garros geldt. De titelhouder uit Serviër liet de Bulgaar ondanks een dip kansloos: 6-3, 4-6, 6-1.

Djokovic maakte afgelopen vrijdag zijn rentree op de baan na een elleboogblessure. Hij speelde in zijn tweederondepartij tegen de Argentijn Tomas Martin Etcheverry nog met een ingetapete rechterarm, maar zondag verscheen de Serviër zonder de voorzorgsmaatregel op het Foro Italico.

De titelkandidaat op Roland Garros, dat op zondag 28 mei aanvangt in Parijs, is nu nog de nummer één van de wereld, maar na dit toernooi wordt hij afgelost door de Spanjaard Carlos Alcaraz.

Even de weg kwijt

Djokovic leek op weg naar een vlotte zege in twee sets, maar ineens was de Serviër de weg even kwijt. Dimitrov leefde op en aangemoedigd door het publiek sleepte hij er met vier games op rij een derde set uit. Daarin stelde Djokovic weer snel en genadeloos orde op zaken.