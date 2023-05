Evenepoel overtuigt niet, maar wint spannende tijdrit en pakt leiderstrui Giro

In de openingstijdrit van 19 kilometer, van vorige week zaterdag, pakte Evenepoel al 43 seconden op concurrent Roglic en dus was de verwachting dat hij in deze lage tijdrit een enorme slag zou slaan.

Remco Evenepoel heeft de negende etappe van de Giro d'Italia gewonnen. In de vlakke, natte en zenuwslopende rit van Savignano sul Rubicone naar Cesena over 35 kilometer klopte Evenepoel Geraint Thomas met slechts één seconde. De Belg heroverde ook de roze leiderstrui op Andreas Leknessund.

De dubbelslag kwam er, maar over de verschillen zal Evenepoel niet tevreden zijn. Hij verkeerde vandaag niet in topvorm en verzuimde om een groter gat met zijn concurrenten te slaan.

De Belg ging hard van start, zakte gedurende de rit wat terug, maar kwam na een uiterste krachtsinspanning na 41 minuten en 24 seconden over de streep. Primoz Roglic begon juist traag en kwam in het tweede deel nog behoorlijk in de buurt.

Het waren echter de mannen van Ineos die de grootste bedreiging vormden voor de ambities van Evenepoel. Geraint Thomas was slechts een seconde langzamer dan de Belg en is de nieuwe nummer twee in het klassement. Tao Geoghegan Hart was op zijn beurt slechts een tel langzamer dan Thomas.