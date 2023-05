Hockeysters Den Bosch houden tweede plek vast, SCHC blijft ongeslagen

SCHC had de eerste plek al veiliggesteld in de hoofdklasse dames, maar door de overwinning op Pinoké in de laatste speelronde heeft de ploeg uit Bilthoven ook haar ongeslagen status behouden. Al twee seizoenen is geen duel verloren. Den Bosch won ook en eindigt tweede.

Play-offs live bij de NOS

Donderdag beginnen de play-offs om de landstitel bij zowel de vrouwen als de mannen. De NOS zendt de halve finale bij de vrouwen Hurley-SCHC, aanvang 14.00 uur, live uit op NPO 1 en via deze livestream op NOS.nl en in de NOS-app. De mannen van Pinoké spelen in de halve finales om 16.00 uur thuis tegen Kampong. Ook dat duel is live te zien op NPO 1 en via deze livestream op NOS.nl en in de NOS-app.