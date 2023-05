Gündogan weer grote man bij City, dat nu kan aftellen naar Europese kraker

Net als vorige week tegen Leeds United was de Duitse middenvelder İlkay Gündogan de uitblinker bij City, dat Oranje-international Nathan Aké nog steeds miste vanwege een hamstringblessure. Na twee goals tegen Leeds was Gündoğan tegen Everton goed voor twee doelpunten en een assist.

Manchester City heeft in de strijd om de Engelse landstitel geen steek laten vallen tegen Everton. De koploper won met 3-0 van de degradatiekandidaat en heeft met nog drie speelronden te gaan vier punten voorsprong op Arsenal, dat later vandaag tegen Brighton & Hove Albion speelt.

City beet zich 35 minuten lang stuk op de defensie van de club uit Liverpool. Daarna ging het hard. Gündogan scoorde op artistieke wijze - met de rug naar het doel tikte hij achterwaarts raak - en bediende twee minuten later Premier League-topscorer Erling Haaland voor de 2-0 (zijn 36ste competitiegoal van het seizoen).

Gündogan schoot vlak na rust uit een vrije trap raak door de bal met veel gevoel over de muur in het doel te krullen.

Kraker tegen Real Madrid

Dankzij de zege kan City nu met vertrouwen de blik richten op de return in de halve finales van de Champions League tegen Real Madrid van komende woensdag. De eerste wedstrijd in de Spaanse hoofdstad eindigde afgelopen dinsdag in 1-1.

City bereikte in 2021 voor het eerst de finale van de Champions League, waarin Chelsea te sterk was.