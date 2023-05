Wat waterpolosters De Zaan wel lukte, lukt mannen niet: landstitel voor Donk

De waterpoloërs van GZC Donk hebben hun achtste landstitel veroverd. Na een overwinning in Gouda en een nederlaag in Zaanstad werd De Zaan in de derde en beslissende wedstrijd overtuigend met 11-9 (3-2, 5-2, 2-2, 1-3) verslagen.

De Zaankanters, die op jacht gingen naar hun eerste kampioenschap, kenden nog een aardige start. De nipte achterstand werd door Donk echter omgezet in een ruime voorsprong halverwege: 8-4.

Kijk hieronder naar de reactie van GZC Donk-speler Guus van Yperen: