Recordaantal Britten kijkt Songfestival, weinig animo bij Nederlanders

In gastland Verenigd Koninkrijk heeft de finale van het Eurovisie Songfestival voor kijkcijferrecords gezorgd. In totaal keken 11 miljoen Britten naar de grote climax van de liedjeswedstrijd in Liverpool. Dat is volgens de BBC een kijkcijferrecord.

In Nederland vielen de kijkcijfers juist tegen. De finale van het Eurovisie Songfestival, zonder Nederland, trok zaterdagavond gemiddeld 1,84 miljoen kijkers getrokken. Het was daarmee wel het best bekeken programma van de zaterdagavond. Maar het is ook de slechtst bekeken finale van het liedjesfestijn in tien jaar tijd.