Kinderen tot laat aan het werk als maaltijdbezorger, inspectie grijpt in

De inspectie heeft gisteren ingegrepen bij een fastfoodketen waar 's avonds laat nog kinderen van 15 aan het werk waren. Het bedrijf, met onder meer een vestiging in Utrecht, krijgt een boete.



De inspectie was getipt dat jonge maaltijdbezorgers van de fastfoodketen nog tot laat rondreden met bestellingen, meldt RTV Utrecht. Gisteravond werd een controle gehouden bij vestigingen in Utrecht, Bussum, Hilversum, Huizen en Amstelveen.

In totaal trof de inspectie vijf jongens van 15 jaar oud aan die na 21.00 uur aan het werk waren, terwijl dat niet is toegestaan. Ook om 23.00 uur brachten ze nog eten rond.

De inspectie noemt "niet wenselijk" dat jongeren onder de 16 maaltijden rondbrengen. De tijdsdruk is hoog, bezorgers moeten het eten afrekenen en ze hebben te maken met onveilige verkeersomstandigheden.

Pleidooi voor verbod

Vorig jaar overleed in Utrecht een 15-jarige bezorger na en aanrijding. Naar aanleiding van het ongeluk riep onder meer de vakbond FNV ertoe op om de minimumleeftijd voor bezorgers te verhogen naar 16. Ook de inspectie pleitte voor een hogere leeftijdsgrens.

Het verbod komt er: vanaf 1 juli mogen jongeren onder de 16 helemaal geen maaltijden meer rondbrengen.