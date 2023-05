Brons voor Badloe op EK foilen na valse start

Kiran Badloe heeft de bronzen medaille veroverd op het EK foilen in Griekenland. De olympisch kampioen windsurfen plaatste zich eerder in de middag voor de finale, waarin die surfers zouden strijden voor het goud. Door een valse start in die finale moest Badloe genoegen nemen met de derde plek.

Op de laatste dag van het kampioenschap streden de tien beste surfers van de afgelopen week om het goud. Badloe was door zijn tweede plek op de ranglijst al geplaatst voor de halve finale, net als Luuc van Opzeeland.

In de kwartfinale probeerde Huig Jan-Tak ook door te stoten, maar hij moest genoegen nemen met plek tien. In de halve finale was Badloe de snelste, en viel Van Opzeeland af met een vijfde plaats.

Na de diskwalificatie van Badloe werd de finale een duel tussen Sebastian Koerdel uit Duitsland en Nicolo Renna uit Italië. Renna, die de dag als nummer tien begon en dus drie races moest rijden, kwam als winnaar uit de bus.

Geen medailles bij de vrouwen

Bij de vrouwen strandden zowel Sara Wennekes (8e) als Lilian de Geus (9e) in de kwartfinale. De Europese titel ging naar de Noorse Mina Mobekk. Achter haar behaalden Sharon Kantor uit Israël en Emma Wilson uit Groot-Brittannië de overige medailles.

Op de Olympische Spelen van 2024 in Parijs vervangt het foilen de RS:X-klasse. Op het nieuwe IQFoil-board zweven de surfers een stukje boven het water door een onderwatervleugel onder het bord.