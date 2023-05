Volleybalsters Sneek pakken elfde landstitel na emotioneel beladen week

De volleybalsters van Sneek hebben na een emotionele week voor de elfde keer de landstitel gepakt. Ze waren in de vijfde finalewedstrijd met 3-1 (18-25, 25-21, 25-20, 25-15) te sterk voor Utrecht en brachten in de best-of-5-serie de eindstand zo op 3-2.

De bezoekers pakten in Sneek nog brutaal de eerste set, maar daarna pakten de Friezen de regie over. Onder aanvoering van uitblinkster Britt Schreurs denderde de formatie van Harry van den Brink door naar de eerste titel in zeven jaar.

Het laatste punt in de sporthal in Sneek, waar de thuisploeg de titel pakt. - NOS

Nynke Oud, die in 2021 bij Sneek terugkeerde, was er toen ook bij. "Ik denk dat je in de eerste set wel zag dat er veel emotie was bij ons. Gelukkig weten we het daarna goed om te zetten. Ik ben heel trots op het team", aldus Oud.

"Deze is misschien wel nog mooier dan die van 2016. Ik ben nu wat jaartjes ouder en maak het iets bewuster mee", sprak de dolblije landskampioen.