Scheidsrechter kreeg al signalen voor Groningen-Ajax: 'Mooie sport wordt verziekt'

"Dit heeft niets meer met voetbal te maken. Het is triest dat dit gebeurt. Dat je zo je club in de steek laat, is onbegrijpelijk", zo keek scheidsrechter Jeroen Manschot terug op het gestaakte duel in Groningen.

Bij de reeds gedegradeerde crisisclub sloegen bij sommige supporters al vrij snel de stoppen door tijdens het duel met Ajax.

Na bijna zes minuten werden namelijk meerdere rookbommen op het veld gegooid toen Dusan Tadic een corner namens Ajax wilde nemen. Tegelijkertijd rende een persoon het veld op met een spandoek met daarop een verwijt naar het bestuur. Hij werd snel in de kraag gevat.

Manschot kon niet anders dan de wedstrijd op dat moment tijdelijk staken. Na een afkoelingsperiode kwamen beide teams het veld weer op en kon er verder gevoetbald worden, maar in de negende minuut werd er opnieuw met rookbommen gegooid.