Groningen-directeur na gestaakt duel met Ajax: 'Aan voorkant écht alles gedaan'

"Diep triest dat dit gebeurt", meldde FC Groningen-directeur Wouter Gudde na afloop van het gestaakte treffen tussen zijn club en Ajax. De KNVB laat weten dat alles volgens protocol in verlopen en wil verder niet reageren op alle gestaakte duels van dit weekend.

Gudde had in aanloop naar de wedstrijd continu overleg met de veiligheidsdriehoek. "We hebben zelfs geschakeld met de politie in België en Duitsland. De groep fans wordt ook groter gemaakt door individuen die stadionverboden hebben in andere landen."

Een zorgelijke ontwikkeling. Ondanks alle inspanningen konden volgens Gudde ongeregeldheden niet worden voorkomen. "Uiteraard hebben we vooraf signalen opgevangen. Aan de voorkant hebben we écht alles gedaan. Als iemand de gouden oplossing hier voor heeft, dan hoor ik het graag."