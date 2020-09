Mourinho wipt Chelsea uit League Cup met noodzakelijke strafschoppen

Het nieuwe voetbalseizoen is nog maar net begonnen, maar bij het koopkrachtige Chelsea overheerst al het chagrijn. De Londenaren zijn in de League Cup in de vierde ronde uitgeschakeld door Tottenham Hotspur.

De Spurs beslisten op eigen veld het duel in de strafschoppenserie: 5-4. Voormalig Vitesse-speler Mason Mount van Chelsea was de enige die miste. In de reguliere speeltijd (1-1) stond Chelsea lange tijd voor door een goal van Timo Werner. Zeven minuten voor tijd maakte Erik Lamela gelijk.

Steven Bergwijn verscheen aan de aftrap voor de Spurs, die veel basisspelers aan de kant hielden omdat ze donderdag alweer tegen Maccabi Haifa in de play-offs van de Europa League moeten uitkomen.

Bij Chelsea verdedigde Edouard Mendy, overgekomen van Rennes, voor het eerst het doel.