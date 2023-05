Vanavond op tv: De Turkse verkiezingen • Stakende scenarioschrijvers

We bespreken het laatste nieuws met Turkije-correspondent Mitra Nazar . Ook zijn we bij de alevieten, een stroming binnen de islam waar oppositieleider Kilicdaroglu deel van uitmaakt. En verslaggever Jan Eikelboom is in Antakya, de stad die drie maanden geleden werd getroffen door een zware aardbeving. Welke gevolgen heeft die aardbeving op het stemgedrag van de Turken?

Scenarioschrijver staken, hoe zit het in Nederland?

De scenarioschrijvers in Hollywood leggen opnieuw het werk neer. Ze willen meer salaris en betere afspraken over vernieuwingen als streamingdiensten en AI. Het werk aan bijvoorbeeld The Handmaid's Tale en een Game of Thrones-spinoff is al stilgelegd. Zitten we straks allemaal zonder onze favoriete series op de streamingdiensten? En hoe zit het met de schrijvers in Nederland?