FC Groningen-Ajax in negende minuut gestaakt na tweede keer vuurwerk op veld

De eredivisiewedstrijd FC Groningen-Ajax is zondag in de negende minuut gestaakt door scheidsrechter Jeroen Manschot, nadat er tweemaal vuurwerk op het veld werd gegooid. Het is nog niet duidelijk wanneer de rest van het duel wordt uitgespeeld.

In de zesde minuut, bij een 0-0 stand, werden vanuit het vak met Groningen-supporters rookbommen het veld opgegooid. Kort daarna rende een fan het veld op met een spandoek, waarbij hij in grove taal het bestuur van de club verzocht om te vertrekken. De supporter werd uiteindelijk in de kraag gevat.

Na een korte pauze kwamen de spelers het veld weer op, waarna het al snel weer misging. Opnieuw werd er gegooid met rookbommen vanuit het vak. Voetbalbond KNVB scherpte onlangs, na meerdere incidenten, de richtlijnen aan. Bij een tweede vergrijp wordt een duel volgens die nieuwe richtlijnen gestaakt.