Orkaan Mocha aan land, vluchtelingenkamp lijkt grotendeels gespaard

De orkaan Mocha heeft tot nu toe aan enkele mensen in Myanmar het leven gekost. Precieze aantallen zijn nog niet bekend. De orkaan kwam vanochtend aan land in Myanmar en buurland Bangladesh.

Het is een van de hevigste orkanen van de laatste jaren in het gebied. Duizenden mensen werden opgeroepen beschutting te zoeken. Eerder werden al zo'n 400.000 mensen geëvacueerd in Myanmar en Bangladesh.

Het oog van de storm raasde over de havenstad Sittwe, in het westen van Myanmar, niet ver van de grens met Bangladesh. Delen van de stad zijn overstroomd en ook veel gebouwen zijn ondergelopen. Verbindingen zijn verstoord, waardoor de communicatie met het gebied moeizaam verloopt.

Aardverschuiving

Meer dan 4000 inwoners van Sittwe, waar 300.000 mensen wonen, zijn geëvacueerd naar andere steden en zo'n 20.000 mensen zijn uitgeweken naar hoger geleden delen van de stad. Daar schuilen ze in kloosters, tempels en schoolgebouwen.

Reddingswerkers in Myanmar melden dat er twee doden zijn gevallen toen een stel werd overvallen door een aardverschuiving als gevolg van de hevige regen. Hun huis werd meegesleurd. Een man kwam om het leven door een omvallende boom.

Vluchtelingenkamp

In het vluchtelingenkamp bij de stad Cox's Bazar is schade aangericht aan de bamboehutten en bouwwerken, maar het oog van de orkaan lijkt eraan voorbijgetrokken te zijn. In het kamp wonen meer dan 1 miljoen Rohignya, onder wie een half miljoen kinderen, leden van de moslimminderheid in Myanmar die uit het land zijn verdreven of gevlucht. Een deel van hen is naar hoger geleden gebied gebracht. Volgens een ooggetuige zijn ze zonder waarschuwing opgehaald en krijgen ze geen eten.

Reddingswerkers trekken zodra het kan het kamp in om de schade op te nemen. De VN heeft tonnen voedsel en ambulances met medische teams klaarstaan om in actie te komen in het uitgestrekte kamp.

Ook in de aangrenzende regio's Chattogram, Rangamati, Bandarban en Khagrachhari wordt gewaarschuwd. Er is kans op landverschuivingen door de hevige regen die met de orkaan gepaard gaat. Er zijn meer dan 1500 schuilplaatsen ingericht.