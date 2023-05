Alleskunner Pieterse wint bij debuut op mountainbike: 'Weet niet wat er gebeurd is'

De zege van Pieterse onderstreept haar rappe opmars in meerdere disciplines op twee wielen. Afgelopen winter werd ze op het WK veldrijden tweede achter Fem van Empel. Eerder in het seizoen won ze al vier wereldbekerraces, een wedstrijd in de Superprestige en werd ze Nederlands kampioen. Nu was ze de beste in de discipline crosscountry, die ook bij de Olympische Spelen op het programma staat.

Puck Pieterse heeft haar allereerste wereldbekerwedstrijd op de mountainbike gewonnen. In het Tsjechische Nove Mesto eindigde ze vrijdag al op een zevende plaats bij de short race, vandaag was ze na een spannend duel met wereldkampioen Pauline Ferrand-Prévot de beste.

De 21-jarige Amersfoortse van Alpecin-Deceuninck reed in de slotronde weg bij Ferrand-Prévot, die even daarvoor de leiding nog had overgenomen van de Nederlandse. Pieterse hield bij de finish 5 seconden over op de Française.

Pieterse reed in de vierde en vijfde ronde al even aan de leiding, maar zag Ferrand-Prévot in de voorlaatste ronde weer voor haar rijden. In de laatste ronde nam ze de leiding weer over en liet ze de wereldkampioene definitief achter zich.

"Ik weet ook niet wat er gebeurd is", zei Pieterse direct na de finish. "Normaal is mijn start altijd goed, maar het ging zo hard dat ik dacht dat ik mezelf opblies. Pauline en ik waren aan het stuivertje wisselen. Ik probeerde kalm te blijven en dat lukte."

Europees kampioene Loana Lecomte completeerde het podium in Tsjechië. Anne Terpstra eindigde de wedstrijd als zesde.