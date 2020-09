BinckBank Tour schrapt Nederlandse etappe van woensdag vanwege corona

Vanwege de coronamaatregelen past de BinckBank Tour het parcours aan. De etappe van woensdag, een tijdrit in Vlissingen, wordt geschrapt. Een alternatieve route is op korte termijn niet voorhanden, zegt woordvoerder Gert Van Goolen in Langs de Lijn En Omstreken.

"De burgemeester van Vlissingen heeft besloten om de eerder toegestane vergunning in te trekken op basis van de noodverordening. Een wielerwedstrijd, met mogelijk mensen langs de kant van de weg, zou een te groot risico opleveren."