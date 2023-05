Van 't End reddende engel tegen Cuba; Nederland naar kwartfinale op WK judo

Nederland is door naar de kwartfinale van de gemengde landenwedstrijd op het WK in Doha. Cuba werd nipt verslagen in de tweede ronde. Noël van 't End won de beslissingswedstrijd met een ippon.

De Nederlanders wisten een 1-3 achterstand terug te brengen tot 3-3. Guusje Steenhuis had geen tegenstander dus kon direct een punt bijschrijven. Daarna verloren Michael Korrel, Julie Beurskens en Koen Heg hun partij.

Beslissing

Sanne van Dijk en Noël van 't End wonnen daarna wel: 3-3. Laatstgenoemde moest met een beslissingsgevecht tegen Iván Felipe Silva uitmaken wie naar de kwartfinale mocht.

Een ippon van Van 't End bracht dat duel tot een eind. Later vandaag speelt Nederland de kwartfinale tegen Oezbekistan.