Nederland strijdt om brons op WK judo na verlies van Japan

Nederland heeft de halve finale van gemengde landenwedstrijd op het WK in Doha verloren. Na een knappe overwinning op Oezbekistan bleek Japan te sterk: 4-2. Nederland strijdt nog om het brons.

Japan - de favoriet voor eindzege op dit WK - begon sterk en kwam snel op 2-0. Julia Beurskens en Koen Heg verloren. Sanne van Dijke won haar partij vervolgens knap. Daarna verloor Frank de Wit, gevolgd door een overwinning van Stevensons. In de laatste pot werd Roy Meyer verslagen door Tatsuru Saito.

Bijzondere prestatie Van 't End

In de kwartfinale won Nederland knap van Oezbekistan door een 3-0 achterstand om te buigen in een 4-3 zege. Noël van 't End had daar een belangrijk aandeel in.

Eerst werd Meyer verslagen, daarna ook Beurskens en Heg. Ondanks de forse achterstand kwam Nederland dus knap terug, met Kim Polling, Van 't End en Stevenson die allen wonnen.