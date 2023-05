Bijzondere prestaties Van 't End helpen Nederland naar halve finale WK judo

Nederland heeft de halve finale van gemengde landenwedstrijd op het WK in Doha bereikt door Oezbekistan te verslaan. Net als in de tweede ronde werd een flinke achterstand omgebogen in een 4-3 winst. En opnieuw speelde Noël van 't End een hoofdrol.

Oezbekistan begon voortvarend en kwam vrij probleemloos op een 3-0 voorsprong. Eerst werd Roy Meyer verslagen, daarna ook Julie Beurskens en Koen Heg. Daarna kwam Nederland knap terug met Kim Polling, Van 't End en Stevenson die allen wonnen.

Voor het beslissende duel - dat met een loting bepaald wordt - werd opnieuw Van 't End aangewezen. Hij wist zijn tegenstander Jahongir Mamatrahimov opnieuw te verslaan.

Tweede ronde

Van 't End moest in de tweede ronde tegen Cuba ook al twee wedstrijden vechten. De Nederlanders wisten een 1-3 achterstand terug te brengen tot 3-3. Guusje Steenhuis had geen tegenstander dus kon direct een punt bijschrijven. Daarna verloren Michael Korrel, Beurskens en Heg hun partij.

Sanne van Dijk en Van 't End wonnen daarna wel: 3-3. Laatstgenoemde moest met een beslissingsgevecht tegen Iván Felipe Silva uitmaken wie naar de kwartfinale mocht. Een ippon van Van 't End bracht dat duel tot een eind.

Door de knappe overwinning op Oezbekistan, staat Nederland in de halve finale tegen het machtige Japan. De andere halve finale gaat tussen Frankrijk en Duitsland.