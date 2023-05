Politie beëindigt illegaal feest met ruim honderd mensen in Gelderland

De politie heeft vanochtend een illegale rave beëindigd in een pand in het stadje Laag-Keppel in de Achterhoek. Er waren zo'n 100 tot 150 mensen aanwezig. De politie kon de feestvierders zonder problemen wegsturen. Er is niemand aangehouden.

Het feest begon gisterenavond in een loods. Omwonenden hadden last van de harde muziek en belden de politie, schrijft Omroep Gelderland. De toegangsweg naar de locatie werd vanochtend afgezet om te voorkomen dat er nog meer mensen naar het illegale feest zouden komen.

Vanuit een politiehelikopter werd feestgangers vanochtend meegedeeld dat de politie geweld zou inzetten als de groep niet vrijwillig zou vertrekken. Rond 10.30 uur had iedereen op aanwijzing van agenten het terrein verlaten.