Rotterdam herdenkt bombardement 1940 op dag van mogelijk kampioensfeest

Rotterdam herdenkt het bombardement van 1940, met onder meer bijeenkomsten en kransleggingen. Het is een bijzondere dag voor Rotterdam, omdat de stad zich naast de herdenking ook opmaakt voor het mogelijke kampioensfeest van Feyenoord later vandaag.

De herdenking begon vanochtend om 10.00 uur aan de Statenweg ter hoogte van nummer 147, met een toespraak van burgemeester Aboutaleb. Op dat adres werd op 14 mei 1940 het Duitse ultimatum overhandigd. Op Plein 1940 wordt om 13.27 uur twee minuten stilte gehouden. Op dat tijdstip begon het bombardement 83 jaar geleden.

Aboutaleb zal dan een krans leggen bij het monument De Verwoeste Stad. Vanmiddag zullen de kerklokken in de stad dertien minuten lang luiden, ter herinnering aan de duur van het bombardement.

Gierend geluid

Rotterdam werd precies 83 jaar geleden vernietigd door Duitse bommenwerpers. Binnen een kwartier was bijna de hele binnenstad verwoest. Bijna 900 mensen kwamen om en 80.000 Rotterdammers raakten dakloos. Een van hen is de nu 100-jarige Han Thans. Hij woonde in mei 1940 met zijn moeder, zus en broer in de Taborstraat in Kralingen. De herinnering aan het bombardement is nog levendig.

"We hoorden de Duitse bommenwerpers in de verte al aankomen. Als die bommen afgeworpen werden, hoorde je zo'n gierend geluid. Als dat voorbij ging, dan wist je dat je zelf niet getroffen was. Maar als dat gierende geluid ophield, dan ging gelijk de bom af", vertelt hij aan Rijnmond.

Het is een wonder dat het gezin het bombardement overleefde. "Ons huis werd dus door een bom getroffen. De ruiten vlogen aan diggelen en we pakten onze tas. Die hadden we klaarstaan voor noodgevallen. We zijn over de trap naar beneden gevlucht. Het was gelukkig een beetje opzij, niet bij de uitgang, dus we konden nog via de trap de uitgang bereiken. Er was paniek natuurlijk. En vuur. Huizen die in brand stonden, dus iedereen moest de straat uit vluchten."

Twee dagen later ging hij terug naar de Taborstraat. "Er stond nog één muur overeind met een ijzeren trapleuning eraan. Dat was alles wat er over was."

Kampioenschap

In 2017 werd Feyenoord ook kampioen op de herdenkingsdag van het bombardement. Die dag zat Thans in De Kuip. Vandaag is de 100-jarige in de Laurenskerk waar hij zijn herinneringen zal delen.

De club wordt landskampioen als de Rotterdammers Go Ahead Eagles weten te verslaan. De wedstrijd zal Thans op tv volgen. De gang naar De Kuip is inmiddels te veel voor hem.

Han Thans vindt het belangrijk dat het bombardement wordt herdacht, maar vindt het ook terecht dat er op die dag feest wordt gevierd als Feyenoord kampioen wordt.