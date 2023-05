Messi uitgefloten bij Paris Saint-Germain, dat titel ruikt na simpele zege

Paris Saint-Germain heeft na een simpele zege op Ajaccio (5-0) de Franse titel bijna binnen, maar na afloop ging het vooral over Lionel Messi. De Argentijn werd - als hij de bal in bezit had - uitgefloten door een deel van de PSG-fans.

Vorige week miste de 35-jarige superster een training van PSG, omdat hij voor promotie-werkzaamheden naar Saudi-Arabië was vertrokken. Daarop werd de Argentijnse wereldkampioen door de club uit Parijs in eerste instantie voor twee weken geschorst.

Excuus

Messi bood deze week zijn excuses aan middels een videoboodschap en kreeg zijn basisplaats terug. Een deel van de supporters van PSG heeft dat excuus nog niet aanvaard, zo bleek.