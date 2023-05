Duikrecord voor onderzoeker VS: 74 dagen onder water

In de capsule is de luchtdruk ongeveer twee keer zo hoog als aan de oppervlakte, door de druk van het water op de ruimte. "Ik verwacht dat ik als supermens weer naar buiten kom", zei hij optimistisch bij aanvang van het experiment.

"Het record is een kleine mijlpaal en heel eervol, maar we hebben nog meer onderzoek te doen", reageert Dituri op zijn prestatie. "We gaan door!"

Dituri leeft in een onderwaterhotel, Jules' Undersea Lodge, voor de kust van Florida. Op tien meter diepte heeft hij een verblijf van 10 vierkante meter, waar hij een keukentje, zithoek en slaapplek heeft. Op deze locatie vestigden twee andere onderzoekers in 2014 het record van 73 dagen onder water.

Daarnaast wordt er ook gekeken naar zijn slaappatronen en psychische gezondheid, informatie die bijvoorbeeld kan helpen bij het plannen van lange ruimtereizen. Ook het verlies van spiermassa door gebrek aan activiteit kan daarbij interessant zijn, net zoals de effecten van het vitamine-D-tekort door gebrek aan zonlicht.

"De zon is wat ik het meest mis", zegt hij over het gebrek aan natuurlijk licht op deze diepte. "De zon is altijd belangrijk voor me. Ik ga vaak sporten om 05.00 uur en dan naar de zonsopkomst kijken."

College geven

Als afleiding geeft Dituri via een videoverbinding zijn colleges over biomedische techniek en ontvangt hij wetenschappers en jongeren die duikend een bezoekje brengen. Hij hoopt dat zijn verblijf een nieuwe generatie onderzoekers inspireert.

Dituri is van plan om op 9 juni weer boven water te komen.