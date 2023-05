De monsterklus van Mislintat bij Ajax: 'Eigenlijk te veel werk voor één persoon'

Ajax-directeur Sven Mislintat (r) met Klaas-Jan Huntelaar (l) en John Heitinga (m) - Pro Shots

Ergens in Amsterdam ligt een braakliggend stuk grond. De locatie is top, het perceel imponerend en de potentie enorm. Maar voorlopig is het niet veel meer dan een drassig veld met wat verloren paardenbloemen. Aan een Duitser die er voor het eerst rondloopt de taak om daar binnen een paar weken een fraaie villa te bouwen. De mooiste van Nederland, die - als het even meezit - ook nog eens indruk maakt in Europa. De metafoor staat voor de situatie waarin Ajax zich momenteel bevindt. Een selectie die tekortkomt, keihard afgedroogd is in Europa, al vroeg kansloos was voor de titel en andermaal werd verslagen door PSV in een bekerfinale om je voor te schamen.

En dan is er ook nog die enorme leegloop binnen de club. Er is nog geen trainer voor volgend seizoen, het hoofd jeugdopleidingen gaat weg, de hoofdscout heeft een nieuwe club. Kortom: Ajax is na het succesvolle tijdperk met directeur voetbalzaken Marc Overmars en trainer Erik ten Hag terug bij af. Bouwen aan nieuw imperium Er moet gebouwd worden aan een nieuw imperium, met de 50-jarige Mislintat, die volgende week officieel begint aan zijn klus in Amsterdam, als de grote aannemer die de wederopbouw moet gaan leiden. Is dat niet lastig voor iemand van buitenaf? "Dat denk ik wel", moest interim-trainer John Heitinga toegeven, vrijdag op de persconferentie in aanloop naar de uitwedstrijd tegen bij FC Groningen. "Ik denk wel dat er een aantal dossiers ligt dat hij zal moeten oppakken", aldus de coach, wiens toekomst in handen ligt van Mislintat.

John Heitinga blikt op een persconferentie vooruit op FC Groningen - Ajax en vertelt over zijn situatie bij de club. - NOS

Maar dat is niet het enige Ajax-dossier waar Mislintat overuren voor zal draaien. "Het is eigenlijk veel te veel werk voor één persoon", stelt Chiel Dekker, die in 2018 zijn masterdiploma 'technical director' behaalde aan de universiteit van Salford. "Zeker voor iemand die de Ajax-cultuur nog niet kent. Normaal ben je als club in mei bezig met je selectie, nu moet er nog gebouwd worden aan de organisatie. De tijd wordt zijn grootste tegenstander", aldus Dekker, die in Engeland onder meer gastles kreeg van Manchester City-trainer Josep Guardiola.

Chiel Dekker en Pep Guardiola - Chiel Dekker

Dat onderschrijft Ted van Leeuwen, oud-technisch directeur van onder andere Vitesse en FC Twente. "Meestal heb je drie maanden nodig om de club een beetje te leren kennen. En dan nog ben je nog steeds niet helemaal doorgedrongen tot de kern." Als voormalig zaakwaarnemer (van onder anderen Kevin Strootman en Mateja Kezman) loopt Dekker al jarenlang rond in de voetballerij. Momenteel werkt hij als intermediair en adviseert hij clubs op organisatorisch en strategisch vlak. "Maar ik heb nog nooit zo'n extreme leegloop binnen de belangrijkste posities van een club meegemaakt als de afgelopen tijd bij Ajax. Misschien blijkt Mislintat een schot in de roos, maar waar hij nu voor komt te staan, is pittig. Hij moet bouwen aan zijn eigen team en tegelijkertijd belangrijke besluiten nemen."

Teleurstelling bij Ajax na de verloren bekerfinale tegen PSV - AFP

Het stappenplan van Dekker gaat als volgt: eerst moet de Duitser de organisatie goed neerzetten. "Hij moet keuzes maken wie hij om zich heen wil, welke scouts, welke hoofd jeugdopleiding. Dat team moet er staan en moet echt van hem zijn." Vervolgens is het aan Mislintat om de juiste trainer aan te stellen voor volgend seizoen. "Want er is geen speler die naar een club komt zonder dat hij weet wie de trainer wordt." Pas na die stappen is het volgens Dekker tijd om te schaven aan de selectie. 'Eerste elftal boven alles' Ervaringsdeskundige Van Leeuwen, die op veel complimenten kon rekenen door bij Twente met relatief weinig middelen op een creatieve manier een goed elftal neer te zetten, ziet het totaal anders. "Je begint met het eerste elftal. Dat gaat boven alles. Als dat loopt, komt de rest vanzelf. Als je volgend seizoen als Ajax zijnde zevende wordt, is een goede organisatie ook niets meer waard."

Ted van Leeuwen - ANP